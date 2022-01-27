Триппьер рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал о своем сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, когда футболист выступал за «Атлетико».

«После Евро ко мне был серьезный интерес. Мне стоит осторожнее выражаться, потому что я не хочу лишних проблем, но «Манчестер Юнайтед» интересовался мной. У нас были переговоры, но «Атлетико» хотел, чтобы за меня заплатили полную сумму отступных, а это большие деньги за 30-летнего футболиста, так что я понимаю, почему «МЮ» отказался от идеи подписать меня. Были варианты и с другими клубами, но сейчас меня это уже не волнует», — заявил в интервью The Athletic Триппьер.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» из «Атлетико» 7 января, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Согласно условиям сделки, испанский клуб получит еще 15 миллионов в качестве бонусных выплат, если английская команда сохранит свое место в английской премьер-лиге по итогам сезона-2021/22.