Триппьер посоветовал Галлахеру перейти из «Челси» в «Атлетико»

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер считает, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер должен перейти в мадридский «Атлетико».

Сообщалось, что стороны уже согласовали контракт игрока.

По данным Diario AS, 33-летний Триппьер посоветовал товарищу по сборной Англии принять предложение мадридцев.

Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 20225 года. Интерес к 24-летнему полузащитнику также проявлял «Тоттенхэм».