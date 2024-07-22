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Триппьер посоветовал Галлахеру перейти из «Челси» в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер считает, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер должен перейти в мадридский «Атлетико».

Сообщалось, что стороны уже согласовали контракт игрока.

По данным Diario AS, 33-летний Триппьер посоветовал товарищу по сборной Англии принять предложение мадридцев.

Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 20225 года. Интерес к 24-летнему полузащитнику также проявлял «Тоттенхэм».

Киран Триппьер
ФК Атлетико
ФК Челси
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