Триппьер посоветовал Галлахеру перейти из «Челси» в «Атлетико»
Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер считает, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер должен перейти в мадридский «Атлетико».
Сообщалось, что стороны уже согласовали контракт игрока.
По данным Diario AS, 33-летний Триппьер посоветовал товарищу по сборной Англии принять предложение мадридцев.
Контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 20225 года. Интерес к 24-летнему полузащитнику также проявлял «Тоттенхэм».
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18
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|16.08
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МЮ – Фулхэм
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Арсенал – Вулверхэмптон
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Эвертон – Брайтон
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|17.08
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Ньюкасл – Саутгемптон
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