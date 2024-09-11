Триппьер может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 33-летнего англичанина претендуют «Истанбул Башакшехир», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Эюпспор».

В минувшем сезоне Триппьер провел 39 матчей, в которых забил гол и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.