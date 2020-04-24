Трибуну на стадионе «Лидса» назовут в честь умершего от коронавируса Хантера

«Лидс» объявил, что южная трибуна стадиона «Элланд Роуд» будет носить имя Нормана Хантера. Экс-защитник клуба скончался в больнице на 77-м году жизни. У него был выявлен коронавирус.

? The Norman Hunter South Stand pic.twitter.com/QjFOIopbk9 — Leeds United (@LUFC) April 23, 2020

В составе «Лидса» Хантер стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка ярморок. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира и бронзовым чемпионом Европы.