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Трибуну на стадионе «Лидса» назовут в честь умершего от коронавируса Хантера

07:09
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«Лидс» объявил, что южная трибуна стадиона «Элланд Роуд» будет носить имя Нормана Хантера. Экс-защитник клуба скончался в больнице на 77-м году жизни. У него был выявлен коронавирус.

В составе «Лидса» Хантер стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка ярморок. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира и бронзовым чемпионом Европы.

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