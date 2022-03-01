Три топ-клуба Англии интересуются полузащитником «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Record.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются игроком. Кроме того, «Атлетико» следит за результатами хавбека.

В «Спортинге» 26-летний футболист играет с 2013 года. В 30 матчах он сделал 3 результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt — 26 миллионов евро.