В субботу, 17 августа, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют во 2-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: «Сити» забьет больше 2,5

— Эти команды не так давно встречались в Лиге чемпионов. «Сити» будет зол, он в первом туре ничего не оставил от «Вест Хэма». Думаю, что хозяева забьют больше 2,5 мячей. Возможно отличится СерхиоАгуэро, который уже забил 11 мячей в ворота «Тоттенхэма».

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «индивидуальный Тотал» больше 2,5 — 2,10

Ставка Симонова: «Тотал» больше 3

— «Сити» находится в хорошей форме, сделаю ставку, что в матче будет забито много мячей. Игра будет результативной.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 3 — 1,75

Ставка для экспресса: «Манчестер Сити» не проиграет

— «Сити» не уступит «Тоттенхэму». У команду Хосепа Гвардьолы 8 побед в последних 10 матчах со «шпорами».

Коэффициент БК «Лига Ставок» на 1Х- 1,35

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