«Арсенал» в своем официальном Twitter поздравил с 70-летием бывшего главного тренера команды Арсена Венгера.

— Инноватор, непобедимый, легенда, — написал английский клуб о специалисте.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился также чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.