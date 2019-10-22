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Три победы в АПЛ, 7 Кубков и Суперкубков Англии. Арсену Венгеру — 70

15:23
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«Арсенал» в своем официальном Twitter поздравил с 70-летием бывшего главного тренера команды Арсена Венгера.

— Инноватор, непобедимый, легенда, — написал английский клуб о специалисте.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился также чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.

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