Три победы в АПЛ, 7 Кубков и Суперкубков Англии. Арсену Венгеру — 70
15:23
«Арсенал» в своем официальном Twitter поздравил с 70-летием бывшего главного тренера команды Арсена Венгера.
— Инноватор, непобедимый, легенда, — написал английский клуб о специалисте.
Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился также чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.
Happy 70th birthday, Ars?ne Wenger! ?— Arsenal (@Arsenal) October 22, 2019
Innovator. Invincible. Legend. ?? pic.twitter.com/BSemlHZyUu
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