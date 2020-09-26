Три клуба АПЛ претендуют на Лофтуса-Чика

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может покинуть команду этим летом, сообщает The Guardian.

По информации источника, 24-летнего англичанина могут арендовать «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Сообщается, что к игроку также проявляет интерес «Саутгемптон», однако «святые» не готовы полностью выплачивать зарплату хавбеку.

В сезоне-2020/21 Лофтус-Чик провел за «Челси» 1 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.