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Три игрока «Ньюкасла» заболели коронавирусом

08:47
Стив Брюс. Фото ФК «Ньюкасл».
Стив Брюс. Фото ФК «Ньюкасл».
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что три футболиста команды, а также один член тренерского штаба заболели коронавирусом. Он отдельно подчеркнул, что никто из них не принимал участия в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэласа» (2:0), сообщает Sky Sports.

— Это сложная ситуация. Но мы стараемся быть максимально внимательными и осторожными, — сказал Брюс.

«Ньюкасл» после этой победы поднялся на 10-е место в таблице. «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке.

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