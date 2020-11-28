Три игрока «Ньюкасла» заболели коронавирусом
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что три футболиста команды, а также один член тренерского штаба заболели коронавирусом. Он отдельно подчеркнул, что никто из них не принимал участия в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэласа» (2:0), сообщает Sky Sports.
— Это сложная ситуация. Но мы стараемся быть максимально внимательными и осторожными, — сказал Брюс.
«Ньюкасл» после этой победы поднялся на 10-е место в таблице. «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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