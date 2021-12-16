Три игрока «Челси» заразились коронавирусом
15:29
Три игрока «Челси» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.
По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. При этом двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 16 декабря.
Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничего не угрожает.
Ранее положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Челси» Матео Ковачич.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/chelsea-covid-19-crisis-three-first-team-stars-test-positive/blt58472c11257b43dd
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