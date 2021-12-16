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Три игрока «Челси» заразились коронавирусом

15:29
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Три игрока «Челси» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Goal.com.

По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. При этом двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится 16 декабря.

Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничего не угрожает.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/chelsea-covid-19-crisis-three-first-team-stars-test-positive/blt58472c11257b43dd

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Карен Саркисян все материалы автора

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