Три футболиста «Портсмута» заболели коронавирусом

Футболисты английского «Портсмута» заболели коронавирусом. Положительные анализы сдали Джеймс Болтон, Энди Кэннон и Шон Рагет, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что зараженные практически не имеют симптомов. В ближайшие дни они будут находиться в самоизоляции.

Все футболисты и сотрудники «Портсмута» сдали анализы на коронавирус на этой неделе, но пока готова лишь половина результатов.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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