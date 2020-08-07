Три футболиста из «Манчестер Юнайтед» и два — из «Челси» претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ
15:38
Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего молодого футболиста по итогам сезона-2019/20.
На награду претендуют вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), защитник Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитники Джек Грилиш («Астон Вилла») и Мэйсон Маунт, форвард Кристиан Пулишич (оба — «Челси»), а также нападающие Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд (все трое — «Манчестер Юнайтед»).
Голосование на сайте АПЛ продлится до 10 августа.
Time to have your say!— Premier League (@premierleague) August 7, 2020
Who should be the @TAGHeuer Young Player of the Season?
VOTE ?? https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw
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