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Три футболиста из «Манчестер Юнайтед» и два — из «Челси» претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ

15:38
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Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего молодого футболиста по итогам сезона-2019/20.

На награду претендуют вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), защитник Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитники Джек Грилиш («Астон Вилла») и Мэйсон Маунт, форвард Кристиан Пулишич (оба — «Челси»), а также нападающие Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд (все трое — «Манчестер Юнайтед»).

Голосование на сайте АПЛ продлится до 10 августа.

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