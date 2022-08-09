Третья форма «Манчестер Юнайтед» на сезон будет зеленого цвета

Портал Footy Headlines показал новый третий комплект формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2022/23. Экипировка будет ярко-зеленого цвета.

В первом туре нового сезона в АПЛ «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2). Во 2-м туре команда сыграет против «Брентфорда». Игра состоится 13 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.