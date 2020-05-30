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Треть оставшихся матчей АПЛ покажут в Англии по бесплатным каналам

20:37
Оливер Доуден. Фото BBC.
Оливер Доуден. Фото BBC.
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Одна третья оставшихся матчей АПЛ сезона-2019/20 будет показана по бесплатным каналам в Великобритании. Об этом заявил, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Впервые в истории матчи премьер-лиги будут показаны в прямом эфире на ВВС, — цитирует министра ВВС. Также он добавил, что на бесплатном канале будет показано ливерпульское дерби «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ранее стало известно, что английская премьер-лига возобновится 17 июня матчами «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

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