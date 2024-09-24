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Трент Александр-Арнолд заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Трент Александр-Арнолд.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд заявил, что не планирует уходить из клуба.

«Я в этом клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и это никогда не попадало в публичное поле. Следующий раз будет таким же. Я хочу быть футболистом «Ливерпуля» как минимум в этом сезоне. Я всегда говорил, что хочу быть капитаном команды. Это моя цель, моя задача.
Самое главное — выигрывать титулы. Я хочу побеждать. Я всегда очень мотивирован этим. В прошлом сезоне мы были близи к чемпионству, в какой-то момент даже претендовали на квадрупл. В этом сезоне мы смотримся неплохо. Да, сезон только начался, нам нужно показывать стабильность и победить многих соперников. Будет сложно, но мы хотим выиграть как можно больше трофеев», — приводит The Athletic слова Александр-Арнолда.

Трент Александр-Арнолд — воспитанник «Ливерпуля», контракт 25-летнего англичанина с клубом действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2024/25 защитник сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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Челси – Брайтон
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Эвертон – Кр. Пэлас
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28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
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Вулверхэмптон – Ливерпуль
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