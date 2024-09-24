Трент Александр-Арнолд заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд заявил, что не планирует уходить из клуба.

«Я в этом клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и это никогда не попадало в публичное поле. Следующий раз будет таким же. Я хочу быть футболистом «Ливерпуля» как минимум в этом сезоне. Я всегда говорил, что хочу быть капитаном команды. Это моя цель, моя задача.

Самое главное — выигрывать титулы. Я хочу побеждать. Я всегда очень мотивирован этим. В прошлом сезоне мы были близи к чемпионству, в какой-то момент даже претендовали на квадрупл. В этом сезоне мы смотримся неплохо. Да, сезон только начался, нам нужно показывать стабильность и победить многих соперников. Будет сложно, но мы хотим выиграть как можно больше трофеев», — приводит The Athletic слова Александр-Арнолда.

Трент Александр-Арнолд — воспитанник «Ливерпуля», контракт 25-летнего англичанина с клубом действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2024/25 защитник сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.