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Сегодня, 13:16

Александр-Арнолд о матче с «МЮ»: «Три очка против такой команды помогут нам в достижении цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал, верит ли он в то, что команда попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2022/23.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии, на 6 очков отставая от топ-4.

«Верю ли, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 по итогам сезона? Мы понимаем, что это не в наших руках. «Ливерпулю» нужны результаты. Впереди еще долгий путь, нам предстоит провести еще много матчей. Многое может произойти. Нам важно набирать очки. Только об этом мы сейчас и думаем. Три очка против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», очень помогут нам в достижении цели», — приводит слова защитника Sky Sports.

«Ливерпуль» 5 марта дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Трент Александр-Арнолд
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 25 6 6 13 18-35 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 23 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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