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Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в английской премьер-лиге
14:13
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в английской премьер-лиге.

В минувшем месяце футболист забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 3 матчах.

Помимо Александр-Арнолда на награду претендовали Жоау Канселу, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»), Диогу Жота («Ливерпуль») и Джон МакГинн («Астон Вилла»).

Отметим, что награду лучшему игроку октября в АПЛ получил другой футболист «Ливерпуля», нападающий Мохамед Салах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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