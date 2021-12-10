Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в английской премьер-лиге
14:13
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком ноября в английской премьер-лиге.
В минувшем месяце футболист забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 3 матчах.
Boss. ?— Premier League (@premierleague) December 10, 2021
Trent Alexander-Arnold is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November! ?#PLAwards | @TrentAA pic.twitter.com/vrbVEbbZs7
Помимо Александр-Арнолда на награду претендовали Жоау Канселу, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»), Диогу Жота («Ливерпуль») и Джон МакГинн («Астон Вилла»).
Отметим, что награду лучшему игроку октября в АПЛ получил другой футболист «Ливерпуля», нападающий Мохамед Салах.
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