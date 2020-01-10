Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признан лучшим игроком английской премьер-лиги в декабре, сообщает Sky Sports.

В последнем месяце 2019 года защитник провел 8 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами. Во встрече против «Лестера» (4:0) он был признан лучшим игроком матча.