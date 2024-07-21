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Александр-Арнолд — об отставке Саутгейта: «Я считаю, что Гарета недооценивают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнолд поделился мнением об отставке Гарета Саутгейта с поста тренера национальной команды.

«Я могу быть только благодарен за каждую предоставленную мне возможность и воспоминания, которыми мы поделились. Я действительно считаю, что Гарета недооценивают. Я думаю, что работа тренера сборной Англии — одна из самых сложных», — приводит слова Александра-Арнолда Mirror.

Футболист заявил, что в сборной Англии при Саутгейте было единство. Также Александр-Арнолд отметил, что его удивляет, как тренер справлялся с критикой в свой адрес.

Гарет Саутгейт. Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной

14 июля сборная Англии проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024. 16 июля стало известно об уходе Саутгейта, который возглавлял англичан с 2016 года.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Трент Александр-Арнолд
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