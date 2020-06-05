Трент Александр-Арнолд: «Нам нужны перемены. Надеюсь, мы увидим равенство всех рас и полов»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд поделился мнением об акциях протеста против расизма в США и многих других странах мира, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией города Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Я надеюсь, что-то, что мы сейчас переживаем, станет историческим моментом, — приводит Sky Sports слова Александр-Арнолда. — Надеюсь, мы увидим серьезные изменения, которые произойдут навсегда. Я говорю о равенстве всех рас, полов, вообще всего. Мы сейчас видим, как многие люди, обладающие большой аудиторией, выступают с мощными посланиями, видим, как много людей выходит на улицы — это говорит, что многие хотят перемен. Я думаю, это жизненно необходимо. Все это происходило слишком долго и не должно продолжаться в наши дни.