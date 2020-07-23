Трент Александр-Арнолд: «Благодаря поражению в финале ЛЧ в Киеве «Ливерпуль» перестал быть наивным»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд считает поражение в финале Лиги чемпионов-2017/18 от «Реала» (1:3) в Киеве матчем, который помог команде стать сильнее в будущем.

— Поворотной точкой для нас стал финал Лиги чемпионов в Киеве, — цитирует Liverpool Echo Александр-Арнолда. — В тот момент «Ливерпуль» превратился из наивной команды в команду, которая отчетливо понимала, как нужно побеждать. Игра в Киеве научила нас этому. Нужно совершать ошибки, чтобы понять, над чем надо поработать в будущем.

Та ночь, когда мы уступили «Реалу», была самой ужасной в нашей жизни, но, оглядываясь назад я понимаю, что это поражение стало наилучшим уроком для нас. Благодаря этому мы сейчас находимся на верном пути. Спустя два года «Ливерпуль» одержал столько побед, выиграл столько трофеев, и все благодаря одному поражению.