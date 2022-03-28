Трент Александер-Арнольд сравнил «Ливерпуль» и «Барселону»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, рассказал о клубе, который ему нравится, помимо мерсисайдцев.

«Не считая «Ливерпуля», моим любимым клубом является «Барселона». У каталонцев примерто те же ценности и убеждения, что и у «Ливерпуля». Им нравится внедрять в команду игроков из академии. Я рос, наблюдая за игрой Месси в той особенной «Барселоне» с Иньестой, Хави, Анри и Это'О в составе», — цитирует игрока British GQ.

23-летний футболист провел в этом сезоне 26 матчей, забив 2 гола и сделав 11 голевых передач.