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«Тренировки Балотелли — это позор». Ламберт вспомнил о карьере итальянца в «Ливерпуле»

07:52
Рики Ламберт и Марио Балотелли.
Рики Ламберт и Марио Балотелли.
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Экс-нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт раскритиковал бывшего одноклубника Марио Балотелли за отношение к тренировкам. За «красных» итальянец забил 4 гола в 28 матчах.

— То, как Балотелли тренировался, было позором, — цитирует Bristol Live Ламберта. — На тренировочных занятиях он был не очень хорош. Я и раньше сталкивался с игроками с таким отношением, но они обычно достаточно хороши в играх, чтобы им сходило с рук отношение к тренировкам, но это не тот случай.

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