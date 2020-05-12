Экс-нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт раскритиковал бывшего одноклубника Марио Балотелли за отношение к тренировкам. За «красных» итальянец забил 4 гола в 28 матчах.

— То, как Балотелли тренировался, было позором, — цитирует Bristol Live Ламберта. — На тренировочных занятиях он был не очень хорош. Я и раньше сталкивался с игроками с таким отношением, но они обычно достаточно хороши в играх, чтобы им сходило с рук отношение к тренировкам, но это не тот случай.