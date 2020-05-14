Тренеры команд АПЛ не хотят возобновления сезона 12 июня

Предполагается, что чемпионат Англии возобновится 12 июня. Тренеры команд считают эту дату поспешной, сообщает The Times. Они просят больше времени, чтобы провести предсезонную подготовку после двух месяцев бездействия.

Они опасаются, что после паузы будет больше травм. Ранее был объявлен протокол безопасности. Игроки будут проходить регулярные медобследования и сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю, а также тренироваться в небольших группах по 5 человек в каждой.

Сезон-2019/20 в Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.