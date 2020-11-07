Тренер «Вулверхэмптона» рад за Жоту, успешно дебютировавшего в «Ливерпуле»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением об игре бывшего нападающего «волков» Диогу Жоты за «Ливерпуль».
— Мы все рады за Диогу, — приводит Sky Sports слова Нуну. — Жота наслаждается футболом, он отлично начал за «Ливерпуль». Думаю, что Юрген Клопп счастлив работать с ним. Мы с Жотой вместе поработали 4 сезона, когда футболист после этого добивается успеха, остается только радоваться. В случае с Диогу это — не сюрприз. Я надеюсь, что он так и продолжит выступать в каждом матче, приятно видеть его улыбающимся.
Жота перешел из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года за 44,7 миллиона евро. На счету 23-летнего нападающего 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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