Тренер «Вулверхэмптона» рад за Жоту, успешно дебютировавшего в «Ливерпуле»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением об игре бывшего нападающего «волков» Диогу Жоты за «Ливерпуль».

— Мы все рады за Диогу, — приводит Sky Sports слова Нуну. — Жота наслаждается футболом, он отлично начал за «Ливерпуль». Думаю, что Юрген Клопп счастлив работать с ним. Мы с Жотой вместе поработали 4 сезона, когда футболист после этого добивается успеха, остается только радоваться. В случае с Диогу это — не сюрприз. Я надеюсь, что он так и продолжит выступать в каждом матче, приятно видеть его улыбающимся.

Жота перешел из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года за 44,7 миллиона евро. На счету 23-летнего нападающего 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев.