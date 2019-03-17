Тренер "Вулверхэмптона" после победы над "МЮ": "Я горжусь командой"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту считает, что успех в четвертьфинальном матче Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:1) имеет огромное значение для клуба.

– Я очень горжусь командой, – цитирует BBC Эшпириту Санту. – Мы сыграли хладнокровно, организованно, проделали хорошую работу. Парни – молодцы, атмосфера была фантастической.

Эта победа имеет огромное значение, ведь мы знаем, насколько "Вулверхэмптон" был грозной силой в 50-х и 60-х, и на стадионе есть те, кто застал эти времена. Теперь повторить этот успех куда сложнее, но команда будет стараться шаг за шагом. В полуфинале мы отнесемся с уважением к любому сопернику.

В 1/2 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" может встретиться с "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" или победителем пары "Миллуол" – "Брайтон".