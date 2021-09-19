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Тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на слухи об интересе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к Рубену Невешу

09:28
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «волков» Рубену Невешу.

«Я живу со слухами о том, что Невеш может уйти, но летом он остался в команде. Считаю, что это лучшее решение — продолжать развиваться с «Вулверхэмптоном» и помогать нам становиться лучше. Мы, как клуб, должны убеждать лучших игроков оставаться с нами, причем не только контрактом и высокой зарплатой, но и амбициями», — приводит Daily Express слова Лаге.

В сезоне-2021/22 Невеш провел 5 матчей за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 45 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1493146/Man-Utd-Arsenal-Ruben-Neves-transfer-news-Wolves-Bruno-Lage

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Иван Торопцев все материалы автора

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