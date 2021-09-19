Тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на слухи об интересе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к Рубену Невешу
Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «волков» Рубену Невешу.
«Я живу со слухами о том, что Невеш может уйти, но летом он остался в команде. Считаю, что это лучшее решение — продолжать развиваться с «Вулверхэмптоном» и помогать нам становиться лучше. Мы, как клуб, должны убеждать лучших игроков оставаться с нами, причем не только контрактом и высокой зарплатой, но и амбициями», — приводит Daily Express слова Лаге.
В сезоне-2021/22 Невеш провел 5 матчей за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 45 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1493146/Man-Utd-Arsenal-Ruben-Neves-transfer-news-Wolves-Bruno-Lage
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