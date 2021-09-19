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Тренер «Вест Хэма» заявил, что не продал бы Райса даже за 100 миллионов фунтов

06:58
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Тренер «Вест Хэма» Кевин Нолан заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Декланом Райсом.

«Деклан — из тех, кто хочет учиться и становиться лучше, он всегда прислушивается к советам. Для меня, как для тренера, важно, что он слушает меня и уважает меня за то, чего я добился как игрок, но он уже сделал больше, чем я в плане матчей за сборную и игр в еврокубках. Он продолжит развиваться, потому что невероятно атлетичен. Он тренируется каждый день, спокойно может отдавать передачи через все поле с обеих ног, у него есть дриблинг, у него есть все, что нужно футболисту, в том числе и мышление. Когда он играет, такое ощущение, что у него под контролем все, что происходит на газоне. Я бы не продал его даже за 100 миллионов фунтов», — приводит Manchester Evening News слова Нолана.

Райс — воспитанник «Вест Хэма», в сезоне-2021/22 он провел 5 матчей за «молотобойцев», забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего англичанина в 63 миллиона фунтов.

18 сентября сообщалось, что Райс — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/declan-rice-price-tag-transfer-21607140

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Иван Торопцев все материалы автора

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