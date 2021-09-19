Тренер «Вест Хэма» заявил, что не продал бы Райса даже за 100 миллионов фунтов
Тренер «Вест Хэма» Кевин Нолан заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Декланом Райсом.
«Деклан — из тех, кто хочет учиться и становиться лучше, он всегда прислушивается к советам. Для меня, как для тренера, важно, что он слушает меня и уважает меня за то, чего я добился как игрок, но он уже сделал больше, чем я в плане матчей за сборную и игр в еврокубках. Он продолжит развиваться, потому что невероятно атлетичен. Он тренируется каждый день, спокойно может отдавать передачи через все поле с обеих ног, у него есть дриблинг, у него есть все, что нужно футболисту, в том числе и мышление. Когда он играет, такое ощущение, что у него под контролем все, что происходит на газоне. Я бы не продал его даже за 100 миллионов фунтов», — приводит Manchester Evening News слова Нолана.
Райс — воспитанник «Вест Хэма», в сезоне-2021/22 он провел 5 матчей за «молотобойцев», забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего англичанина в 63 миллиона фунтов.
18 сентября сообщалось, что Райс — приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед».
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Дополнительная информация:
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/declan-rice-price-tag-transfer-21607140
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