Тренер «Тоттенхэма» Сальтор объяснил, почему Тудор не пришел на пресс-конференцию

Тренер «Тоттенхэма» Бруно Сальтор объяснил, почему главный тренер команды Игор Тудор не пришел на пресс-конференцию после матча 31-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (0:3).

«Личные дела, семейные обстоятельства. Я заменяю его, потому что сейчас не время ему говорить», — приводит слова Сальтора ВВС.

«Каждая ошибка сейчас оборачивается против нас, каждая деталь работает не в нашу пользу, и это сказывается на игроках. Вы видите, как они сражаются. Мы в сложной ситуации, и все это понимают», — сказал Сальтор.

Сальтор призвал не сдаваться, поблагодарив фанатов за поддержку.

«Нам больно, очень больно, но болельщики были выдающимися сегодня — с самого начала и до финального свистка. Мы должны продолжать, потому что нам не все равно, мы заботимся о «Тоттенхэме», мы семья и хотим выбраться из этой ситуации. Я на 100 процентов уверен, что мы справимся», — сказал ассистент Тудора.

Ранее капитан команды Кристиан Ромеро взял на себя ответственность за неудачный сезон.

«Тоттенхэм» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.