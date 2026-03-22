Тренер «Тоттенхэма» Сальтор объяснил, почему Тудор не пришел на пресс-конференцию
Тренер «Тоттенхэма» Бруно Сальтор объяснил, почему главный тренер команды Игор Тудор не пришел на пресс-конференцию после матча 31-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (0:3).
«Личные дела, семейные обстоятельства. Я заменяю его, потому что сейчас не время ему говорить», — приводит слова Сальтора ВВС.
«Каждая ошибка сейчас оборачивается против нас, каждая деталь работает не в нашу пользу, и это сказывается на игроках. Вы видите, как они сражаются. Мы в сложной ситуации, и все это понимают», — сказал Сальтор.
Сальтор призвал не сдаваться, поблагодарив фанатов за поддержку.
«Нам больно, очень больно, но болельщики были выдающимися сегодня — с самого начала и до финального свистка. Мы должны продолжать, потому что нам не все равно, мы заботимся о «Тоттенхэме», мы семья и хотим выбраться из этой ситуации. Я на 100 процентов уверен, что мы справимся», — сказал ассистент Тудора.
Ранее капитан команды Кристиан Ромеро взял на себя ответственность за неудачный сезон.
«Тоттенхэм» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
|0
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|0-0
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19
|Ипсвич
|0
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -