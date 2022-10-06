Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке умер от лейкемии

Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке Джампьеро Вентроне умер от лейкемии в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Итальянский специалист входил в штаб Антонио Конте с 2021 года.

До этого Вентроне работал в «Ювентусе», «Катании», «Аяччо» и других клубах.