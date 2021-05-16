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Тренер «Тоттенхэма» назвал Кейна самым важным игроком АПЛ в этом сезоне

08:10
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился мнением о нападающем Гарри Кейне.

«По поему скромному мнению, Гарри, пожалуй, самый важный игрок в этом сезоне АПЛ. Он делит лидерство по голам с Салахом, у него больше всех ассистов, поэтому если приз присуждается лучшему игроку чемпионата, то Гарри должен быть в списке.

На протяжении последних 5-6 лет Кейн был стабильно одним в топе лиги, и этот год не исключение. Он один из лучших игроков в мире, мы все знаем это. И в этом сезоне он показал, пожалуй, лучшую статистику», – приводит слова Мэйсона London Evening Standard.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 32 игры в чемпионате Англии, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/sport/football/harry-kane-premier-league-player-of-the-year-award-ryan-mason-tottenham-b935308.html

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