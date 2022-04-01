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Сегодня, 18:50

Конте: «Тоттенхэму» будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов»

Конте оценил вероятность попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов по итогам сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил вероятность попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Тоттенхэму» будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов, — приводит слова Конте Sky Sports. — Я вижу значительный прогресс по прошествии пяти месяцев в клубе. Мы должны продолжать борьбу до самого конца. У нас есть шансы достичь этой цели, такие амбиции необходимы«.

По словам тренера, для него и для игроков важно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Играть в Лиге чемпионов — это не то же самое, что играть в Лиге Европы или Лиги конференций. Это серьезная цель по многим причинам. Но правильно подчеркнуть, что эта цель очень и очень трудна. Мы не единственная команда, которая хочет попытаться совершить это чудо», — сказал он.

После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12579609/antonio-conte-tottenham-boss-says-top-four-premier-league-finish-would-be-a-miracle

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Антонио Конте
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Вест Хэм – Эвертон
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

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