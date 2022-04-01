Конте: «Тоттенхэму» будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил вероятность попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Тоттенхэму» будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов, — приводит слова Конте Sky Sports. — Я вижу значительный прогресс по прошествии пяти месяцев в клубе. Мы должны продолжать борьбу до самого конца. У нас есть шансы достичь этой цели, такие амбиции необходимы«.

По словам тренера, для него и для игроков важно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Играть в Лиге чемпионов — это не то же самое, что играть в Лиге Европы или Лиги конференций. Это серьезная цель по многим причинам. Но правильно подчеркнуть, что эта цель очень и очень трудна. Мы не единственная команда, которая хочет попытаться совершить это чудо», — сказал он.

После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.