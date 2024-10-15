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В Англии назвали основного кандидата на замену Гвардиолы в «Манчестер Сити»

The Guardian назвал основного кандидата на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
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Рубен Аморим.
Фото Reuters

Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Манчестер Сити» на случай ухода Хосепа Гвардиолы.

По информации The Guardian, руководство «горожан» рассматривает на эту должность Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг».

Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана, который с лета 2025 года займет аналогичную должность в «Сити», работает с тренером с 2020 года. Прошлым летом Аморим был близок к назначению в «Ливерпуль», но в итоге на замену Юргену Клоппу пришел Арне Слот.

14 октября издание The Times сообщало, что Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила Гвардиоле возглавить сборную страны.

Хосеп Гвардиола. Гвардиола в сборной Англии? Это был бы идеальный шторм

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под руководство 39-летнего португальца клуб дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны, а также один раз выигрывал Суперкубок.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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