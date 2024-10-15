В Англии назвали основного кандидата на замену Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Манчестер Сити» на случай ухода Хосепа Гвардиолы.

По информации The Guardian, руководство «горожан» рассматривает на эту должность Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг».

Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана, который с лета 2025 года займет аналогичную должность в «Сити», работает с тренером с 2020 года. Прошлым летом Аморим был близок к назначению в «Ливерпуль», но в итоге на замену Юргену Клоппу пришел Арне Слот.

14 октября издание The Times сообщало, что Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила Гвардиоле возглавить сборную страны.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под руководство 39-летнего португальца клуб дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны, а также один раз выигрывал Суперкубок.