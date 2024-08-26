Тренер Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен
Главный тренер Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» в истории АПЛ, который выиграл первые две игры во главе команды, сообщает Opta Sport. В первом туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счетом 2:0.
Ранее нидерландец стал первым тренером клуба в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ.
45-летний Слот возглавил «Ливерпуль» в мае 2024 года. С лета 2021 года специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда».
За этот период под его руководством клуб принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|2 : 6
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|2 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2