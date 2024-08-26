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Сегодня, 07:52

Тренер Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен

Виктория Кравченко
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Главный тренер Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» в истории АПЛ, который выиграл первые две игры во главе команды, сообщает Opta Sport. В первом туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счетом 2:0.

Ранее нидерландец стал первым тренером клуба в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ.

45-летний Слот возглавил «Ливерпуль» в мае 2024 года. С лета 2021 года специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда».

За этот период под его руководством клуб принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
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25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 6
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 2 : 0
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Эрлин Бреут Холанн

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 4
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Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

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Ливерпуль

 2
П
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Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

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Тоттенхэм Хотспур

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Букайо Сака

Букайо Сака

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 2
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Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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Дэн Берн

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