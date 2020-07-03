Тренер «Шеффилда» назвал ВАР фарсом. Судьи отменили гол Кейна в ворота его команды

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер после победы над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура чемпионата Англии (3:1) раскритиковал ВАР. В середине первого тайма судьи отменили гол нападающего «шпор» Харри Кейна из-за игры рукой.

— Там не было никакой преднамеренной игры рукой, — цитирует BBC Уайлдера. — Думаю, что ВАР в настоящий момент является немного фарсом. Мы стали жертвами нескольких таких решений. Я до сих пор не думаю, что это правильное решение, если честно. Также надеюсь, что разговоры об этом решении не будут доминировать, а наша победа будет восприниматься как достойное выступление.