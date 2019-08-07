Тренер "Шальке" пожелал Клоппу победы в чемпионате Англии

Главный тренер "Шальке" Давид Вагнер надеется, что Юрген Клопп сможет выиграть чемпионат Англии, руководя "Ливерпулем". В прошлом сезоне "красные" стали вторыми в премьер-лиге, но выиграли Лигу чемпионов.

– Я не очень верю в это, но надеюсь, что Клопп сделает еще один шаг вперед и выиграет премьер-лигу, – цитирует AFP Вагнера. – Я знаю, что это очень сложно. Чемпионат Англии очень непредсказуем. Там много топовых матчей, а есть еще сложные игры с так называемыми маленькими клубами, которые тоже очень сильны. Это такой чемпионат. Но Клопп показывает невероятный результат. Надеюсь, что он все же станет чемпионом.