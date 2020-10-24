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Тренер «Саутгемптона» выступает за дисквалификацию Пикфорда после столкновения с ван Дейком

09:15
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль выступает за дисквалификацию вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, сообщает Daily Mirror.

Хазенхюттль считает, что вратарь «ирисок» должен быть дисквалифицирован на матч с «Саутгемптоном» после столкновения с защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком, после которого голландец повредил колено и выбыл на долгий срок.

Матч «Саутгемптон» — «Эвертон» пройдет 25 октября и начнется в 17:00 мск.

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