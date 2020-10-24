Тренер «Саутгемптона» выступает за дисквалификацию Пикфорда после столкновения с ван Дейком
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль выступает за дисквалификацию вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, сообщает Daily Mirror.
Хазенхюттль считает, что вратарь «ирисок» должен быть дисквалифицирован на матч с «Саутгемптоном» после столкновения с защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком, после которого голландец повредил колено и выбыл на долгий срок.
Матч «Саутгемптон» — «Эвертон» пройдет 25 октября и начнется в 17:00 мск.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.