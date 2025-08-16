Тренер «Саутгемптона» Стилл: «Сперцян — хороший игрок»

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это все, или, по крайней мере, все, что я могу сказать», — сказал Стилл на клубной пресс-конференции.

10 августа Armenie Football сообщил, что английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 25-летним игроком сборной Армении.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» он провел 150 матчей во всех турнирах, забив 46 голов и отдав 35 результативных передач. В сезоне-2024/25 вместе с южанами он стал чемпионом России.