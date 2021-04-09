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Тренер «Саутгемптона» отреагировал на слухи о переходе защитника команды в «Тоттенхэм»

11:58
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «святых» Янника Вестергора в «Тоттенхэм».

«Для нас это не новость — наши футболисты всегда попадают в сферу интересов топ-клубов, когда проводят хороший сезон. Однако, пока у игрока есть контракт с «Саутгемптоном», он остается игроком нашего клуба. Мы сделаем все, чтобы сохранить его у нас», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Вестергор провел 23 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего датчанина в 18 миллионов евро. 14 марта сообщалось, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к игроку.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/atcnvmxxj7o810obpjpengzes#f3kmxjfc1k117wtd38nslxr5

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