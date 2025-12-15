Аморим: «Манчестер Юнайтед» пропускает слишком много голов, это должно измениться в будущем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим перед матчем 16-го тура АПЛ с «Борнмутом» охарактеризовал нынешнее состояние команды.

«Нестабильность. Конечно, мы выигрываем больше матчей. Стали меньше проигрывать, но этого недостаточно. Нужно признать, что у нас были моменты, которые могли бы стать решающими для набора большего количества очков в этом сезоне. Мы пропускаем слишком много голов, это должно измениться в будущем», — цитирует Аморима ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков за 15 матчей и располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. Турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» с 36 баллами.