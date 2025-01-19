Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим жестко высказался о выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так, поскольку мы должны это признать и изменить. Вот, пожалуйста, ваши заголовки», — цитирует Аморима журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

В воскресенье, 19 января, «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:3) в 22-м туре АПЛ и потерпел четвертое поражение в шести последних встречах. Клуб из Траффорда с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следующий матч команда Аморима проведет 23 января в Лиге Европы против «Рейнджерс».