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16 мая 2025, 18:34

Тренер «Ноттингема» рассказал о позитивном прогнозе для Авонийи

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эспириту Санту рассказал, что для нападающего Тайво Авонийи сохраняется позитивный прогноз после того, как ему провели операцию на брюшной полости.

27-летний футболист пришел в себя и общается со своей семьей, но в ближайшие дни он останется в больнице. До этого медики вводили его в искусственную кому.

Нуну Эспириту Санту рассчитывает на то, что форвард сможет лично посмотреть финальную игру сезона против «Челси» в рамках 38-го тура АПЛ 25 мая.

«Я надеюсь, что на следующей неделе он сможет присоединиться к нам и быть рядом, потому что он замечательный парень, и этот сезон был для него таким тяжелым, что он чувствует себя виноватым» — сказал тренер на пресс-конференции перед матчем 37-го тура с «Вест Хэмом».

По словам Нуну Эспириту Санту, сейчас футболист находится под наблюдением, но идет на поправку. Для его посещения требуется разрешение врача.

Тайво Авонии травмировался 11 мая при столкновении с воротами после того, как вышел на замену во втором тайме во время матча 36-го тура против «Лестера» (2:2).

После помощи медиков футболист продолжил игру, однако затем он все же был вынужден покинуть поле. К тому моменту у «Ноттингема» не осталось замен, команда доигрывала в меньшинстве.

В сезоне-2024/25 Тайво Авонии в 32 матчах забил два гола.

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ФК Ноттингем Форест
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1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
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