Тренер «Ноттингема» рассказал о позитивном прогнозе для Авонийи

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эспириту Санту рассказал, что для нападающего Тайво Авонийи сохраняется позитивный прогноз после того, как ему провели операцию на брюшной полости.

27-летний футболист пришел в себя и общается со своей семьей, но в ближайшие дни он останется в больнице. До этого медики вводили его в искусственную кому.

Нуну Эспириту Санту рассчитывает на то, что форвард сможет лично посмотреть финальную игру сезона против «Челси» — в рамках 38-го тура АПЛ 25 мая.

«Я надеюсь, что на следующей неделе он сможет присоединиться к нам и быть рядом, потому что он замечательный парень, и этот сезон был для него таким тяжелым, что он чувствует себя виноватым» — сказал тренер на пресс-конференции перед матчем 37-го тура с «Вест Хэмом».

По словам Нуну Эспириту Санту, сейчас футболист находится под наблюдением, но идет на поправку. Для его посещения требуется разрешение врача.

Тайво Авонии травмировался 11 мая при столкновении с воротами после того, как вышел на замену во втором тайме во время матча 36-го тура против «Лестера» (2:2).

После помощи медиков футболист продолжил игру, однако затем он все же был вынужден покинуть поле. К тому моменту у «Ноттингема» не осталось замен, команда доигрывала в меньшинстве.

В сезоне-2024/25 Тайво Авонии в 32 матчах забил два гола.