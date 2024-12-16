Аморим вторым после Фергюсона выиграл в дебютном дерби против «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ — 1:2. Команда Гвардиолы вела со счетом 1:0, но пропустила голы на 88-й и 90-й минутах.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим стал вторым тренером в истории клуба, который одержал победу в дебютном дерби в АПЛ. По информации Squawka, ранее такой результат показывал только Алекс Фергюсон.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.