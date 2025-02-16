Аморим о поражении «Тоттенхэму»: «Ненавижу проигрывать — худшее чувство»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ.

«Разница в игре — «Тоттенхэм» забил гол, а мы нет. У «МЮ» были возможности. Я не беспокоюсь о своем будущем. Ненавижу проигрывать, это чувство самое худшее. Но я уверен в своей работе и просто хочу выигрывать матчи. Об остальном я не думаю. Я здесь для того, чтобы помочь игрокам. Я понимаю свою ситуацию, свою задачу, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать», — сказал португалец на пресс-конференции.

«Манкунианцы» не обыгрывают «шпор» в АПЛ с октября 2022 года.

Команда Рубена Аморима опустилась на 15-е место в таблице АПЛ — 29 очков. «Тоттенхэм» с 30 очками — на 12-й строчке.