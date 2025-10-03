Аморим — о критике «Манчестер Юнайтед: «От результатов никуда не деться, но мы проигрываем не из-за системы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал критику своей работы.

«Критика — это нормально. От результатов никуда не деться, а еще есть груз прошлого сезона, но это не имеет значения. В этом сезоне мы провели шесть матчей и проиграли три. Мы проиграли «Арсеналу» из-за системы? Это ваша работа — выражать свое мнение.

Нельзя сказать, что что-то не работает, если это работает на одной неделе. Если что-то не работает, значит оно не работает каждый день. Мы проигрываем не из-за системы. Если у других людей другое мнение. Это нормально.

«Мы уже говорили о нашей стабильности. В шести матчах этого сезона мы не всегда были одинаковой командой в мелочах. Как мы играем, сколько усилий вкладываем в каждую и ру. Думаю, это не всегда было на одном уровне. Нужно найти баланс, это изменит все», — приводит слова Аморима Utdreport.

После 6 туров «Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 14-е место в АПЛ.