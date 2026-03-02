Кэррик: «Шешко представляет собой реальную угрозу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Я очень рад за Шешко. Мы много работаем с ним, поддерживаем связь, выстраиваем отношения и доверие. Многое зависит от самого Бена. Он проделал большую работу. Он хороший игрок с отличными сильными качествами и умеет забивать самые разные голы. Он представляет собой реальную угрозу. Мне очень интересно, каких высот он сможет достичь. У него огромный потенциал.

Шешко оказывает огромное влияние на игру и значительно прогрессирует. Отчасти дело в привыкании к новому месту. Он очень хочет проявить себя, много работает, с ним приятно иметь дело. Фантастический гол.

Сначала у нас немного не пошло, они очень хорошо начали. Где-то к 20-й минуте игра начала переходить под наш контроль, мы лучше закончили тайм, а в перерыве поговорили с командой о том, в каком положении мы находимся, и о необходимости проявить характер и веру в себя.

Самое главное — это то, что мы смогли вернуться в игру во втором тайме и переломить ее ход в свою пользу. То, что нам удалось провести такую серию и делать это разными способами, вселяет в меня оптимизм», — сказал 44-летний английский специалист на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии.