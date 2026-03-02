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2 марта, 01:59

Кэррик: «Шешко представляет собой реальную угрозу»

Павел Лопатко

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Я очень рад за Шешко. Мы много работаем с ним, поддерживаем связь, выстраиваем отношения и доверие. Многое зависит от самого Бена. Он проделал большую работу. Он хороший игрок с отличными сильными качествами и умеет забивать самые разные голы. Он представляет собой реальную угрозу. Мне очень интересно, каких высот он сможет достичь. У него огромный потенциал.

Шешко оказывает огромное влияние на игру и значительно прогрессирует. Отчасти дело в привыкании к новому месту. Он очень хочет проявить себя, много работает, с ним приятно иметь дело. Фантастический гол.

Сначала у нас немного не пошло, они очень хорошо начали. Где-то к 20-й минуте игра начала переходить под наш контроль, мы лучше закончили тайм, а в перерыве поговорили с командой о том, в каком положении мы находимся, и о необходимости проявить характер и веру в себя.

Самое главное — это то, что мы смогли вернуться в игру во втором тайме и переломить ее ход в свою пользу. То, что нам удалось провести такую серию и делать это разными способами, вселяет в меня оптимизм», — сказал 44-летний английский специалист на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии.

Полузащитик &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Бруну Фернандеш празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Кристал Пэлас&raquo; в&nbsp;матче АПЛ 1&nbsp;марта.«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Команда Майкла Кэррика дожала «Кристал Пэлас» после спорного удаления

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Майкл Кэррик
ФК Манчестер Юнайтед
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«Арсенал» установил новый рекорд АПЛ по победным голам с угловых
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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