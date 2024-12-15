Гвардиола после поражения от «МЮ»: «Я недостаточно хорош. Но я босс, поэтому должен найти решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Я недостаточно хорош. Я босс и тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Так что реальность такова. «Манчестер Сити» хочет играть лучше и создавать моменты. Но пока это невозможно», — сказал Гвардиола после игры.

Также специалист отметил игру «Манчестер Юнайтед», похвалив соперника за настойчивость.

«МЮ» был невероятно настойчив. Мы два сезона подряд не проигрывали 8 матчей за сезон. Мы не можем оправдать это», — сказал он.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.