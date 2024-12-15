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Гвардиола после поражения от «МЮ»: «Я недостаточно хорош. Но я босс, поэтому должен найти решение»

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Я недостаточно хорош. Я босс и тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Так что реальность такова. «Манчестер Сити» хочет играть лучше и создавать моменты. Но пока это невозможно», — сказал Гвардиола после игры.

Также специалист отметил игру «Манчестер Юнайтед», похвалив соперника за настойчивость.

«МЮ» был невероятно настойчив. Мы два сезона подряд не проигрывали 8 матчей за сезон. Мы не можем оправдать это», — сказал он.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«МЮ» победил «Манчестер Сити», команда Аморима забила два гола в концовке матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
13
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 3
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 1 : 2
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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