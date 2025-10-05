Гвардиола: «Можете ли вы назвать мне хоть одну команду, которая не хотела бы видеть Холанна в своем составе?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал публикации об интересе «Барселоны» к подписанию нападающего «горожан» Эрлина Холанна.

«Можете ли вы назвать мне хоть один клуб, который не хотел бы видеть Холанна в своей команде? Если бы Эрлина не было с нами, «Сити» мечтал бы заполучить его. Что будет дальше? Честно говоря, я не знаю.

Я знаю, что у него здесь длительный контракт, и я думаю, что он действительно преуспевает, забивает много голов, и у меня такое чувство, что команда очень помогает ему и предпринимает много действий, чтобы он мог забивать голы. И мы играем все лучше и лучше, чтобы создавать больше моментов и забивать больше голов; вот что происходит. Я всегда хочу, чтобы команда меньше пропускала и больше создавала», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

25-летний норвежец Холанн в 12 матчах во всех турнирах забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2034 года.