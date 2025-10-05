Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:50

Гвардиола: «Можете ли вы назвать мне хоть одну команду, которая не хотела бы видеть Холанна в своем составе?»

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал публикации об интересе «Барселоны» к подписанию нападающего «горожан» Эрлина Холанна.

«Можете ли вы назвать мне хоть один клуб, который не хотел бы видеть Холанна в своей команде? Если бы Эрлина не было с нами, «Сити» мечтал бы заполучить его. Что будет дальше? Честно говоря, я не знаю.

Я знаю, что у него здесь длительный контракт, и я думаю, что он действительно преуспевает, забивает много голов, и у меня такое чувство, что команда очень помогает ему и предпринимает много действий, чтобы он мог забивать голы. И мы играем все лучше и лучше, чтобы создавать больше моментов и забивать больше голов; вот что происходит. Я всегда хочу, чтобы команда меньше пропускала и больше создавала», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

25-летний норвежец Холанн в 12 матчах во всех турнирах забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2034 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
Читайте также
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Ливерпуля» Гакпо о поражении от «Челси»: «Тяжело это принять. Трудно, когда пропускаешь в конце»

Артета — после 200-го матча Букайо Сака в АПЛ: «Он очень последователен»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
6
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
7
 Челси 7 3 2 2 13-9 11
8
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
9
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
10
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
11
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
12
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
13
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
14
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 1
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости