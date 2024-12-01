Гвардиола ответил жестом на провокацию болельщиков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Болельщики мерсисайдцев провоцировали главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу кричалкой: «Ты будешь уволен утром». После чего испанец повернулся к трибунам и показал шесть пальцев. Именно столько раз он становился чемпионом АПЛ вместе с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.