Гвардиола — о «Тоттенхэме»: «Фантастическая команда. Могут играть в пас, особенно с Мэддисоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем выездном матче с «Тоттенхэмом» в 27-м туре АПЛ.

«Это фантастическая команда с индивидуальными качествами. [Нравится] ритм, с которым они играют, и интенсивность. В последнее время у них стало больше дополнительных передач. Они могут так играть, особенно с Джеймсом Мэддисоном», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют 26 февраля. Начало — в 22.30 мск.